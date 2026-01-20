В деле продюсера «Ласкового мая» Разина расследуются два эпизода мошенничества

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2021 году по факту незаконного завладения средствами, предназначавшимися Кузнецову в качестве авторского вознаграждения. По данным следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с поэтом для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Экспертиза оценила материальный ущерб примерно в 500 миллионов рублей, хотя эта сумма может быть уточнена. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу.