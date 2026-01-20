В деле продюсера «Ласкового мая» Разина расследуются два эпизода мошенничества

Российские правоохранительные органы расследуют два эпизода в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, первый эпизод связан с присвоением лицензионных отчислений поэта-песенника Сергея Кузнецова за исполнение песен коллектива, а второй — с фальсификацией договора с солистом группы Юрием Шатуновым.
Уголовное дело было возбуждено ещё в 2021 году по факту незаконного завладения средствами, предназначавшимися Кузнецову в качестве авторского вознаграждения. По данным следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с поэтом для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Экспертиза оценила материальный ущерб примерно в 500 миллионов рублей, хотя эта сумма может быть уточнена. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу.
Информация о втором эпизоде, связанном с договором Шатунова, появилась в конце прошлого года. Представители семьи покойного солиста уточнили, что следствие пока не уведомило адвокатов вдовы и детей Шатунова о признании их потерпевшей стороной в рамках расследования этого нового эпизода.
Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Медведев сотрудничает со следствием.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.