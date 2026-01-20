Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменцы недовольны эффектом от исполнения поручения губернатора

Жители деревни Дударева, что под Тюменью, недовольны тем как власти исполнили поручение губернатора Моора о введении нового автобусного маршрута. По словам граждан обращения в мэрию города не дают результатов, поэтому люди собирают подписи под заявлением в одну из политических партий.

Новый маршрут не решил проблем жителей Дударева.

Жители деревни Дударева, что под Тюменью, недовольны тем как власти исполнили поручение губернатора Моора о введении нового автобусного маршрута. По словам граждан обращения в мэрию города не дают результатов, поэтому люди собирают подписи под заявлением в одну из политических партий.

«Мы просили у властей организовать маршрут из “Московского дворика” в Тюмень. И чтобы ездили не маленькие маршрутки, а автобусы. Обращались и к губернатору на личном приеме. По итогу с 1 декабря нам ввели новый маршрут, но лучше не стало», — рассказали URA.RU жители.

Появившиеся автобусы маршрута № 56 не решили проблем местных. Проезд до остановки «Рабочая» неудобен: этот маршрут дублируется и другими, а на самом деле людям нужно добираться в «Ямальский-2» и «Тюменскую слободу», так как именно там расположены гимназия, где учатся дети (сейчас до нее школьникам приходится идти пешком по 40 минут), поликлиника, почта и прочие необходимые для жизни учреждения.

Также людям объявили, что с 1 февраля маршрутки № 71 перестанут заезжать к остановке «Московский дворик». Люди просят отменить это решение: на этом транспорте удобнее всего добираться в центр города. Сейчас местные жители собирают подписи под обращением к одной из политических партий, так как просьбы, направленные ранее в мэрию города, результатов не дали.

Что говорят в администрации.

«С 1 декабря транспортное обслуживание микрорайона “Московский дворик” организовано новым маршрутом № 56 — с четырьмя автобусами вместимостью в 50 пассажиров, приспособленных для маломобильных групп населения, в том числе для пассажиров с детскими колясками. С режимом работы с 06:20 до 22:05, с расчетным интервалом от 11 до 17 минут. Ранее действовал маршрута № 57д, с интервалом от 30 до 50 минут и 71-й маршрут в сторону города также со значительными интервалама от 20 до 40 минут», — пояснили в мэрии.

Там добавили, что автобусы № 56 осуществляют прямое движение от «Московского дворика» до Тюмени, без заезда в ЖК «Плеханово», через Московский и Червишевский тракты. Снижение наполняемости автобусов обусловлено сокращением интервала ожидания и увеличения провозной способности.

Там также отметили, что по принятому Минтрансом РФ стандарту, для перемещения в любую точку города пассажиры, использующие муниципальные и межмуниципальные маршруты, не должны совершать более двух пересадок. Вместе с тем, от Дударева мкр. Московский дворик до большинства районов Тюмени, в том числе до микрорайона «Ямальский-2», возможно осуществить проезд с одной пересадкой. Кроме того, уже два года в Тюмени действует пересадочный тариф.