Тюменцы недовольны эффектом от исполнения поручения губернатора

Там также отметили, что по принятому Минтрансом РФ стандарту, для перемещения в любую точку города пассажиры, использующие муниципальные и межмуниципальные маршруты, не должны совершать более двух пересадок. Вместе с тем, от Дударева мкр. Московский дворик до большинства районов Тюмени, в том числе до микрорайона «Ямальский-2», возможно осуществить проезд с одной пересадкой. Кроме того, уже два года в Тюмени действует пересадочный тариф.