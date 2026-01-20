Тюменцы недовольны эффектом от исполнения поручения губернатора

Новый маршрут не решил проблем жителей Дударева.
Жители деревни Дударева, что под Тюменью, недовольны тем как власти исполнили поручение губернатора Моора о введении нового автобусного маршрута. По словам граждан обращения в мэрию города не дают результатов, поэтому люди собирают подписи под заявлением в одну из политических партий.
«Мы просили у властей организовать маршрут из “Московского дворика” в Тюмень. И чтобы ездили не маленькие маршрутки, а автобусы. Обращались и к губернатору на личном приеме. По итогу с 1 декабря нам ввели новый маршрут, но лучше не стало», — рассказали URA.RU жители.
Появившиеся автобусы маршрута № 56 не решили проблем местных. Проезд до остановки «Рабочая» неудобен: этот маршрут дублируется и другими, а на самом деле людям нужно добираться в «Ямальский-2» и «Тюменскую слободу», так как именно там расположены гимназия, где учатся дети (сейчас до нее школьникам приходится идти пешком по 40 минут), поликлиника, почта и прочие необходимые для жизни учреждения.
Также людям объявили, что с 1 февраля маршрутки № 71 перестанут заезжать к остановке «Московский дворик». Люди просят отменить это решение: на этом транспорте удобнее всего добираться в центр города. Сейчас местные жители собирают подписи под обращением к одной из политических партий, так как просьбы, направленные ранее в мэрию города, результатов не дали.
Что говорят в администрации.
«С 1 декабря транспортное обслуживание микрорайона “Московский дворик” организовано новым маршрутом № 56 — с четырьмя автобусами вместимостью в 50 пассажиров, приспособленных для маломобильных групп населения, в том числе для пассажиров с детскими колясками. С режимом работы с 06:20 до 22:05, с расчетным интервалом от 11 до 17 минут. Ранее действовал маршрута № 57д, с интервалом от 30 до 50 минут и 71-й маршрут в сторону города также со значительными интервалама от 20 до 40 минут», — пояснили в мэрии.
Там добавили, что автобусы № 56 осуществляют прямое движение от «Московского дворика» до Тюмени, без заезда в ЖК «Плеханово», через Московский и Червишевский тракты. Снижение наполняемости автобусов обусловлено сокращением интервала ожидания и увеличения провозной способности.
Там также отметили, что по принятому Минтрансом РФ стандарту, для перемещения в любую точку города пассажиры, использующие муниципальные и межмуниципальные маршруты, не должны совершать более двух пересадок. Вместе с тем, от Дударева мкр. Московский дворик до большинства районов Тюмени, в том числе до микрорайона «Ямальский-2», возможно осуществить проезд с одной пересадкой. Кроме того, уже два года в Тюмени действует пересадочный тариф.