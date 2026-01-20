Онколог сказал, когда простуда может перерасти в рак, как у блогера Штерн

Альвеолярная рабдомиосаркома началась у блогера Карины Штерн, как обычная простуда с заложенности носа и слезоточивости глаз. Позже состояние девушки ухудшилось и после обследований врачи поставили неутешительный диагноз. Какие симптомы характерны для этого вида онкологии, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Опухоль растет либо в виде узла, либо инфильтрируя ткани без четких границ. То есть, в любом случае, начинается давление на проходящие рядом нервы, сосуды. Если говорить о развитии в области лица, глаз, то появляется отек, который долго держится, появляется болезненность. Из-за давление разрастающейся около глаза опухоли может появиться косоглазие», — объяснил эксперт.
Онколог отметил, что симптомы простуды, о которых говорила Штерн, действительно, могут сопровождать рост опухоли в области лица.
Известная блогер Карина Штерн умерла 18 января. Она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием с 2022 года. На некоторое время болезнь отступила и девушка была в ремиссии. Позже болезнь вернулась и спасти блогера не смогли.