Онколог сказал, когда простуда может перерасти в рак, как у блогера Штерн

«Опухоль растет либо в виде узла, либо инфильтрируя ткани без четких границ. То есть, в любом случае, начинается давление на проходящие рядом нервы, сосуды. Если говорить о развитии в области лица, глаз, то появляется отек, который долго держится, появляется болезненность. Из-за давление разрастающейся около глаза опухоли может появиться косоглазие», — объяснил эксперт.