Онколог сказал, когда простуда может перерасти в рак, как у блогера Штерн

Известная блогер Карина Штерн умерла 18 января после тяжелой борьбы с онкологией. О симптомах убившей девушку рабдомиосаркомы рассказал онколог Черемушкин.

Источник: Аргументы и факты

Альвеолярная рабдомиосаркома началась у блогера Карины Штерн, как обычная простуда с заложенности носа и слезоточивости глаз. Позже состояние девушки ухудшилось и после обследований врачи поставили неутешительный диагноз. Какие симптомы характерны для этого вида онкологии, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Опухоль растет либо в виде узла, либо инфильтрируя ткани без четких границ. То есть, в любом случае, начинается давление на проходящие рядом нервы, сосуды. Если говорить о развитии в области лица, глаз, то появляется отек, который долго держится, появляется болезненность. Из-за давление разрастающейся около глаза опухоли может появиться косоглазие», — объяснил эксперт.

Онколог отметил, что симптомы простуды, о которых говорила Штерн, действительно, могут сопровождать рост опухоли в области лица.

Известная блогер Карина Штерн умерла 18 января. Она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием с 2022 года. На некоторое время болезнь отступила и девушка была в ремиссии. Позже болезнь вернулась и спасти блогера не смогли.