В Новосибирске арт-фестиваль памяти Высоцкого пройдет с 23 по 25 января

VIII Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе» в этом году пройдет под слоганом «Высоцкий — эхо Сибирской души». Площадками для его проведения выбрали три региональные столицы Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.