В Новосибирске арт-фестиваль памяти Высоцкого пройдет с 23 по 25 января

VIII Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе» в этом году пройдет под слоганом «Высоцкий — эхо Сибирской души». Площадками для его проведения выбрали три региональные столицы Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Согласно расписанию, арт-фестиваль стартует в Новосибирске 23 января. Торжественное открытие пройдет в Академии искусств. 24 января состоится музыкально-поэтический концерт «Электро-судорожная-дерапия» в «Центре креативных индустрий».
— 25 января в 12.00 пройдет финал конкурса и вручение премии имени Высоцкого в Новосибирской государственной областной научной библиотеке, а в 19.30 начнется концерт «Электро-Джазовая Оборона» в арт-пространстве «Цоколь», — рассказали в пресс-службе.
Культурная программа в Томске продлится с 26 по 28 января (творческие встречи, кинопоказы, концерты), а в Кемерове — с 29 по 31 января.