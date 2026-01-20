Ричмонд
Часть рейсов задержали в аэропорту Иркутска 20 января

Пассажирам рекомендуется ждать и следить за актуальной информацией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Морозным утром 20 января 2026 года в аэропорту Иркутска произошли задержки рейсов. Согласно онлайн-табло, в областной центр ещё не прибыли самолёты из Читы, Бодайбо и Талакана. Также три рейса до Бодайбо и Москвы не смогли вовремя вылететь.

Сотрудники аэропорта делают всё возможное, чтобы пассажиры добрались до нужных городов. Пока им рекомендуется ждать и следить за актуальной информацией на официальном сайте авиаузла.

А в это время Иркутская область пережила самую холодную ночь за эту зиму. Местами столбик термометра опускался до −55 градусов. Пока местные жители лишний раз не высовывают носа на улицу, все службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полярное сияние озарило небо над Иркутской областью. Сибиряки сделали завораживающие снимки.