Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеренно избегает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на предстоящем экономическом саммите в швейцарском Давосе. Об том написало издание Politico.
— Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома, — сообщил источник журнала.
Отмечается, что на саммите планируется встреча лидеров стран-членов «коалиции желающих». Также представители Европейского союза намерены просить американского лидера одобрить гарантии безопасности для Украины, сказано в статье.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20 января встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Давосе для обсуждения мирного плана США по Украине. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на источники. Форум проходит с 19 по 23 января. Политиков из РФ не звали на мероприятие с 2022 года.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Вашингтон виновен в саботаже мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США были настолько заняты поиском способов ослабления России, что не заметили, как сами стали отставать от Москвы.