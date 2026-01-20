Politico: Трамп намеренно избегает встречи с Зеленским на саммите в Давосе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20 января встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Давосе для обсуждения мирного плана США по Украине. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на источники. Форум проходит с 19 по 23 января. Политиков из РФ не звали на мероприятие с 2022 года.