Разведчики прорвались к Славянску: полковник оценил бросок к главной цели

Российские военные завершают разгром группировки ВСУ под Красным Лиманом и начинают наносить удары по объектам ВСУ в Славянске, заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским военным осталось около 30 км до Славянска.
«Сейчас наши войска завершают разгром группировки под Красным Лиманом и выходят на направление Краматорска и Славянска. Наши беспилотники уже в этой зоне, наносят удары по целям и ведут разведку», — сказал Матвийчук.
По его мнению, Владимир Зеленский может отправить на оборону Славянска порядка 20−25 тысяч человек.
«Это была вторая оборонительная полоса или оборонительный рубеж. Емкость его в пределах 20−25 тысяч человек. Полагаю, что такие силы там могут быть сосредоточены», — добавил военный эксперт.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что успехи российских войск на славянско-краматорском направлении указывают на то, что оборона ВСУ на данном участке начинает схлопываться.