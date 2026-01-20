Ричмонд
Техники не хватает, люди работают на износ: Камчатка запросила помощи у Москвы в борьбе с последствиями циклонов

Власти Камчатки попросили помощи у правительства РФ из-за циклонов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Камчатки намерены обратиться к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий мощных циклонов, которые стали самыми сильными в последнее десятилетие. Об этом в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

«По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского, принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов», — отметил он.

Солодов добавил, что дорожные службы края максимально мобилизованы. На улицах работает большое количество техники, а люди трудятся на износ. При этом губернатор добавил, что в регионе нет нужно числа специальной высокопроходимой техники.

Вместе с тем, руководитель региона сообщил об обещанной поддержке с выделением такой техники зампредом российского правительства — полномочного представителя президента Юрия Трутнева.

«В первую очередь это высокопроизводительные шнекороторы, а также необходимая техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам», — заключил Солодов.

Напомним, мощнейший циклон на Камчатке прошел 13 января. Огромные сугробы заметали не только дороги и парковки во дворах. Жилые многоэтажки местами занесло на уровне четвертых-пятых этажей.

Ночью 13 января спасатели вызволили из снежного плена врача — он прямо в городе застрял в глубоком сугробе и долго не мог сам выбраться.

После череды циклонов жители Камчатки начали самостоятельно откапывать из-под снега свои автомобили и пробивать проходы к заваленным снегом подъездам.

Другие местные жители сами откопали проход к занесённому снегом дому пенсионерки. Дом пожилой жительницы Камчатки занесло снегом по самую крышу! Бабушке помогли президент Федерации мотоспорта Камчатки Руслан Новосёлов и члены байкерского мотоклуба «Ночные волки Камчатки».

Увы, не обошлось без жертв. Под тяжестью снежных масс, внезапно сошедших с крыш, погибли уже два человека. Первый инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском на улице Советской. Сообщение о сходе снега с крыши поступило в службу спасения сегодня в 8:25. Прибывшие на место работники ЦОД обнаружили под завалом тело 60-летнего мужчины.

Второй сход снега произошел в частном секторе на улице Макарова. Засыпало мужчину 1963 года. Спасатели и медики пытались оказать помощь, но, к сожалению, мужчина погиб.