Техники не хватает, люди работают на износ: Камчатка запросила помощи у Москвы в борьбе с последствиями циклонов

Увы, не обошлось без жертв. Под тяжестью снежных масс, внезапно сошедших с крыш, погибли уже два человека. Первый инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском на улице Советской. Сообщение о сходе снега с крыши поступило в службу спасения сегодня в 8:25. Прибывшие на место работники ЦОД обнаружили под завалом тело 60-летнего мужчины.