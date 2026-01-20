Ричмонд
В Омске 74,7% муниципального транспорта оборудовано для инвалидов

Самыми удобными оказались автобусы.

Источник: Om1 Омск

Почти три четверти муниципального транспорта в Омске оборудовано для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Соответствующую статистику, как стало известно порталу Om1 Омск, мэрия направила в транспортный комитет Горсовета.

Низкие полы, откидные аппарели для облегчения погрузки и другие необходимые элементы присутствуют на 523 машинах из имеющихся в распоряжении муниципальных перевозчиков 700.

Лучше всего подготовлены к перевозке маломобильных автобусы (377 из 456, 82,68%). На втором месте троллейбусы (121 из 167, 72,46%), а на третьем — трамваи (25 из 77, 32,47%).

Худшие результаты, однако, показывают машины частных перевозчиков: у них из 186 автобусов среднего класса для перевозки инвалидов оборудован только 31, или 16,7%.