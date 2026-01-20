Юрист раскрыл, за что посетившей врача Тарасовой могут дать реальный срок

Актрисе Аглае Тарасовой, впервые вышедшей накануне на связь с поклонниками после вынесения ей приговора за контрабанду наркотиков, может грозить реальный срок вместо условного, если она совершит какое-либо нарушение. Подробнее об этом в разговоре с aif.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Аглая Тарасова накануне сообщила, что посетила стоматолога и косметолога. По словам актрисы, ей провели осмотр, профессиональную гигиену зубов на массажном кресле, а затем сделали безинъекционную мезотерапию, чтобы освежить кожу.
«Условный срок может превратиться в реальный в случае совершения административных или уголовных преступлений. Если ее снова где-то заметят за потреблением каких-то веществ или иным правонарушением, связанным с наркотиками, то ей сразу дадут реальный срок. Иные правонарушения тоже могут считаться основанием. Я бы советовал даже аккуратно ездить», — подчеркнул Соловьев.
Юрист добавил, что условный срок суд дает в случае, если считает, что исправление человека возможно без изоляции от общества.
«Но систематическое нарушение административного законодательства может повлечь изменение условного срока на реальный. Ей не запрещено ходить к косметологу. Она даже может по территории РФ перемещаться, но отмечаться в подразделении. Если она пропустит визит без уважительной причины, то это тоже может быть основанием для тюремного срока», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Напомним, 28 августа 2025 года сотрудники полиции задержали Аглаю Тарасову в аэропорту «Домодедово» с вейпом, содержащим 0,38 грамма каннабисного масла. В сентябре актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Гособвинение запрашивало для Тарасовой 3,5 года условно. Суд в ноябре приговорил ее к трем годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.