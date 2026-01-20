В Башкирии в ближайшие дни снег и морозы не отступят

В четверг, 22 января, снег продолжится: ночью он пройдет почти по всей республике, днем осадки будут более локальными. Ветер восточный и северо-восточный. Это будет самый холодный день: ночью −17…-22°, при ясной погоде до −23…-28°, днем −12…-17°, а на севере республики до −22°.