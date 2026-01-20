В Башкирии в ближайшие дни снег и морозы не отступят

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, эта неделя в республике будет снежной и морозной. Метеорологи дали подробный прогноз на ближайшие три дня.
По их словам, во вторник, 20 января, ожидается небольшой снег, а днем температура воздуха будет в районе −7…-12°.
В среду, 21 января, снова пройдет небольшой снегопад. Ветер поменяет направление на юго-восточное и восточное. Ночью похолодает до −13…-18°, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до −20…-25°. Днем ожидается −8…-13°, на северо-востоке региона до −18°.
В четверг, 22 января, снег продолжится: ночью он пройдет почти по всей республике, днем осадки будут более локальными. Ветер восточный и северо-восточный. Это будет самый холодный день: ночью −17…-22°, при ясной погоде до −23…-28°, днем −12…-17°, а на севере республики до −22°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.