В Госдуме рассказали, как изменится выплата для инвалидов и льготников с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года планируется ежегодная индексация ряда федеральных выплат, пособий и компенсаций по фактическому индексу потребительских цен за 2025 год. На уровне правительства подготовлен коэффициент 1,056, то есть рост на 5,6%, он закрепляется постановлением. В эту же февральскую индексацию попадают ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам и денежная оценка набора социальных услуг, который учитывается внутри ЕДВ.
Алексей Говырин.
Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, соавтор законопроекта.
По словам Говырина, новые цифры помогут льготникам быстро сориентироваться и понять различия. Денежная оценка полного НСУ после применения коэффициента составит 1825 рублей в месяц. Это ориентир, который помогает быстро понять, почему у людей с одинаковой льготной категорией сумма фактического перечисления различается. При выборе НСУ в натуральной форме часть ЕДВ идёт на оплату соцуслуг, при выборе денежной формы эта сумма приходит вместе с ЕДВ деньгами. Депутат также привёл наглядный пример для инвалидов.
«С 1 февраля 2026 года при сохранении НСУ в натуральном виде денежная часть ЕДВ составит: для инвалидов I группы 4332 рубля в месяц, для инвалидов II группы и детей-инвалидов 2572 рубля, для инвалидов III группы 1695 рублей. При полном выборе НСУ деньгами общий размер ЕДВ составит: 6157 рублей для инвалидов I группы, 4397 рублей для инвалидов II группы и детей-инвалидов, 3520 рублей для инвалидов III группы», — объяснил он.
Говырин подчеркнул важность соблюдения сроков при смене способа получения НСУ. Чтобы выбранный вариант начал действовать с 1 января 2027 года, заявление подают до 1 октября 2026 года, а дальше выбранная схема работает до подачи нового заявления.
