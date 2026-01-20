В Госдуме рассказали, как изменится выплата для инвалидов и льготников с 1 февраля

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили отпускать на пенсию матерей-северянок с одним ребёнком в 50 лет. Для этого нужно иметь не менее 20 лет страхового стажа и отработать минимум 12 лет в районах Крайнего Севера. Законопроект позволит женщинам выйти на пенсию раньше, даже если у них всего один ребёнок, при этом соблюдаются требования по стажу и трудовому опыту.