Роскомнадзор разработает ИИ для блокировки контента и VPN

Роскомнадзор планирует разработать искусственный интеллект для блокировки нежелательного контента и VPN-сервисов. Основная цель внедрения такой системы — борьба с различными угрозами, которым противодействует ведомство. О том, как это повлияет на обычных пользователей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
По её словам, система обнаружения запрещённого контента будет принципиально отличаться от предыдущих технологий. «Теперь сайты будут блокировать на основе конкретных текстовых фрагментов, а не просто по домену, на котором расположен ресурс. Эта прогрессивная технология поможет эффективнее бороться с информационными сайтами, нарушающими законодательство», — пояснила эксперт.
Когда блокируют только домен, продолжила она, владельцам такой площадки не составит труда перенести контент на другой сайт. А если новая ИИ-система окажется эффективной, то в таких «зеркалах» практически не будет смысла. «Также новый ИИ должен помочь в борьбе с мошенническими ресурсами, например, с копиями интернет-магазинов на доменах, похожих на оригинальные. А также эта технология усложнит жизнь распространителям пиратского контента. Обнаружить незаконное использование чужих произведений теперь будет проще», — заключила Бастрыкина.