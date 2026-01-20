Роскомнадзор разработает ИИ для блокировки контента и VPN

Когда блокируют только домен, продолжила она, владельцам такой площадки не составит труда перенести контент на другой сайт. А если новая ИИ-система окажется эффективной, то в таких «зеркалах» практически не будет смысла. «Также новый ИИ должен помочь в борьбе с мошенническими ресурсами, например, с копиями интернет-магазинов на доменах, похожих на оригинальные. А также эта технология усложнит жизнь распространителям пиратского контента. Обнаружить незаконное использование чужих произведений теперь будет проще», — заключила Бастрыкина.