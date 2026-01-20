Berliner Zeitung: Мирный план Украины и Евросоюза обречен на провал без США

Мирный план Украины и Европейского союза обречен на провал без Соединенных Штатов. Об этом высказался эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.
— Данный план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки Штатов, — заявил он немецкому изданию Berliner Zeitung, отвечая на вопрос о серьезном снижении способности Европы влиять на мировые события.
При этом ни о каком развертывании европейского контингента на Украине не может быть и речи, отметил эксперт.
— Если Америка откажется защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с ВС России, то это будет равносильно капитуляции, — заключил Монготт газете.
Переговоры Соединенных Штатов с Украиной, проходящие во Флориде, идут тяжело. Об этом 19 января сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия прилетели с визитом в США 17 января. Сообщалось, что украинская делегация намерена обсудить параметры мирного соглашения.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.