Berliner Zeitung: Мирный план Украины и Евросоюза обречен на провал без США

Мирный план Украины и Европейского союза обречен на провал без Соединенных Штатов. Об этом высказался эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.

— Данный план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки Штатов, — заявил он немецкому изданию Berliner Zeitung, отвечая на вопрос о серьезном снижении способности Европы влиять на мировые события.

При этом ни о каком развертывании европейского контингента на Украине не может быть и речи, отметил эксперт.

— Если Америка откажется защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с ВС России, то это будет равносильно капитуляции, — заключил Монготт газете.

Переговоры Соединенных Штатов с Украиной, проходящие во Флориде, идут тяжело. Об этом 19 января сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и руководитель партии «Слуга народа» Давид Арахамия прилетели с визитом в США 17 января. Сообщалось, что украинская делегация намерена обсудить параметры мирного соглашения.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

