Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ: какие изменения будут, сроки подачи заявления на экзамен

В 2026 году ожидаются минимальные изменения в начислении баллов по части предметов на ЕГЭ и ОГЭ.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании выпускниками 2026 года. Также внесены и другие изменения при проверке заданий, но глобально структура заданий останется прежней. Как выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году — в материале URA.RU.
Как теперь будут начислять баллы ЕГЭ.
По русскому языку надо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ.
Для успешного завершения обучения и получения аттестата одиннадцатиклассникам в 2026 году необходимо преодолеть установленные минимальные пороги, передает Pravda.ru. По русскому языку требуется набрать не менее 24 баллов.
Для математики критерий зависит от выбранного уровня: удовлетворительная оценка (3 балла) для базового уровня или 27 баллов для профильного. По остальным предметам минимальные баллы распределены следующим образом: физика, химия и биология — 36 баллов, а информатика — 40.
По обществознанию минимальным порогом является 42 балла, история и литература — по 32, география — 37. Для иностранных языков порог составляет 22 балла.
Сроки и порядок регистрации на ЕГЭ.
Подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускнику надо не позднее 2 февраля.
Заявление на участие в ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля включительно. Поскольку 1 февраля 2026 года выпадает на воскресенье, крайним сроком станет 2 февраля. Выпускники текущего года подают заявления в своих школах. Выпускники прошлых лет, а также обучающиеся в колледжах и иностранных образовательных организациях, должны обращаться в специально утвержденные места регистрации, информацию о которых публикуют региональные органы управления образованием.
При подаче заявления важно указать все выбранные для сдачи предметы. Для выпускников текущего года обязательными являются русский язык и математика (базового или профильного уровня), остальные дисциплины выбираются в зависимости от требований вуза.
Новые изменения в КИМах.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) также представил проекты изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) для ЕГЭ 2026 года. Структура экзаменов по большинству предметов сохраняется, однако в некоторые внесены важные корректировки.
Русский язык.
В ЕГЭ по русскому языку ужесточены требования к объему сочинения (задание 27): работа объемом менее 150 слов теперь оценивается в 0 баллов. При этом смягчен подход к оцениванию логических ошибок. В задании 7 расширен языковой материал, теперь в нем могут проверяться не только морфологические, но и словообразовательные нормы. Также обновлен список нормативных словарей, используемых при составлении заданий. Ранее депутаты предлагали добавить и дополнительные вопросы на экзамене, передает РАПСИ.
Литература.
Экзамен по литературе претерпел существенные изменения в системе оценивания. Максимальный первичный балл увеличен с 54 до 55. Баллы за сопоставительные задания (5 и 10) снижены с 8 до 7, а за сочинение (задание 11) — повышены с 18 до 20 за счет введения нового критерия «Фактологическая точность». Для заданий с развернутым ответом введены более четкие пошаговые инструкции.
История.
В ЕГЭ по истории в заданиях 20 и 21, где требуется сформулировать тезис или аргументы, оцениваться будет строго первый приведенный элемент. Это изменение направлено на повышение точности и четкости формулировок.
Информатика.
На экзамене по информатике школьники будут работать через отечественное ПО.
В экзамене по информатике, в рамках перехода на отечественное программное обеспечение, файлы для заданий будут представлены только в открытых форматах (например, *.odt, *.ods). Выпускникам рекомендуется готовиться с использованием таких пакетов, как LibreOffice или OpenOffice.
Иностранные языки.
В ЕГЭ по иностранным языкам скорректирован список проверяемых грамматических тем, добавлены темы, часто вызывающие сложности. В задании с анализом графика или таблицы (задание 38) уточнена формулировка, требующая указать целевую аудиторию опроса. По обществознанию, физике и другим предметам изменения носят в основном уточняющий характер, направленный на однозначность понимания заданий.
Основные нововведения в ОГЭ для выпускников 9-х классов.
Русский язык.
Если на ОГЭ по русскому языку экзаменуемый не наберет минимальные баллы за сочинение, ему обнулят их все по этой части.
Для девятиклассников, сдающих основной государственный экзамен (ОГЭ), изменения также затронули несколько предметов. В ОГЭ по русскому языку отменен особый порядок оценивания работ с недостаточным объемом. Если суммарный объем изложения и сочинения составляет менее 140 слов, выпускник теряет баллы по всем критериям грамотности. В заданиях с развернутым ответом аргументацию теперь необходимо строить исключительно на основе предложенного текста, без привлечения личного опыта.
Информатика.
В экзамене по информатике, как и в ЕГЭ, сделан акцент на использовании свободно распространяемого программного обеспечения. Практические задания второй части также потребуют работы с файлами форматов *.odt, *.odp и *.ods.
Литература.
В ОГЭ по литературе, аналогично ЕГЭ, введен критерий «Фактологическая точность» в сочинении, а максимальный балл за экзамен увеличен с 37 до 39. По биологии, химии и географии изменения носят уточняющий характер, касаясь последовательности заданий или формулировок условий.
Расписание экзаменов.
Единый государственный экзамен в 2026 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочный период запланирован с 20 марта по 20 апреля. Основной период начнется 1 июня и продлится до 9 июля. Для пересдачи одного из обязательных предметов предусмотрены дополнительные дни — 8 и 9 июля.
Выпускники, у которых сроки сдачи экзаменов совпали, смогут сдать их в резервные дни основного периода. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки с 22 по 25 июня. Осенний дополнительный период для пересдач пройдет с 4 по 25 сентября.