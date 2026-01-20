Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ: какие изменения будут, сроки подачи заявления на экзамен

В ЕГЭ по русскому языку ужесточены требования к объему сочинения (задание 27): работа объемом менее 150 слов теперь оценивается в 0 баллов. При этом смягчен подход к оцениванию логических ошибок. В задании 7 расширен языковой материал, теперь в нем могут проверяться не только морфологические, но и словообразовательные нормы. Также обновлен список нормативных словарей, используемых при составлении заданий. Ранее депутаты предлагали добавить и дополнительные вопросы на экзамене, передает РАПСИ.