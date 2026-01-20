В полиции рассказали о серийном убийце женщин в Челябинске

«Совместная работа над раскрытием преступлений прошлых лет велась непрерывно. Так, при повторном анализе материалов уголовного дела об убийстве женщины на лице Мира в марте 2007 года был установлен пользователь похищенного у жертвы телефона. Кроме того, повторно была опрошена свидетель — кондуктор: женщина запомнила мужчину со следами крови на руках, который в то утро ехал в трамвае», — говорят в полиции.