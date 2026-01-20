В полиции рассказали о серийном убийце женщин в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что установлена причастность местного жителя к серии убийств, совершенных с 2004 года по 2007-й в Металлургическом районе.
«Обвиняемый — 57-летний житель региона. Он из Коркино», — уточнили в региональном Главке МВД.
Злоумышленник нападал на женщин на улицах Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Мира и на шоссе Металлургов.
Схожесть способа совершения преступлений и территориальная близость мест происшествий позволили обоснованно предположить, что с высокой долей вероятности к убийствам причастен один и тот же человек.
К установлению всех обстоятельств подключились наиболее опытные оперативники управления уголовного розыска Главка и следователи СКР.
«Совместная работа над раскрытием преступлений прошлых лет велась непрерывно. Так, при повторном анализе материалов уголовного дела об убийстве женщины на лице Мира в марте 2007 года был установлен пользователь похищенного у жертвы телефона. Кроме того, повторно была опрошена свидетель — кондуктор: женщина запомнила мужчину со следами крови на руках, который в то утро ехал в трамвае», — говорят в полиции.
Кропотливо собранная информация и тщательный анализ имеющихся в материалах уголовных дел сведений позволили установить личность подозреваемого и его местонахождение.
Ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 105 убийство) и пунктом «в» части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ.