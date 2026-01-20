Ричмонд
Омичка ищет парня после короткого знакомства в самолете

В Омске девушка познакомилась в самолете с молодым человеком, но контакт парня не взяла, да и свой не оставила.

Источник: SuperOmsk.ru

Чтобы найти нового знакомого, девушка обратилась в омский аэропорт.

Как сообщили в омском аэропорту, девушка по имени Мария рассказала, что 30 декабря 2025 года летела предновогодним рейсом из Сочи в Омск. Во время полета она познакомилась с сидевшим рядом Денисом.

«Ребята общались во время полета, но после посадки в суете не успели попрощаться и обменяться контактами. Мария попыталась найти молодого человека самостоятельно, но не смогла. Тогда решила обратиться к нам», — говорится в сообщении аэропорта.

Теперь аэропорт вместе с девушкой ищут Дениса в надежде, что он прочитает о себе и откликнется.