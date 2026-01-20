Омичка ищет парня после короткого знакомства в самолете

Чтобы найти нового знакомого, девушка обратилась в омский аэропорт.
Как сообщили в омском аэропорту, девушка по имени Мария рассказала, что 30 декабря 2025 года летела предновогодним рейсом из Сочи в Омск. Во время полета она познакомилась с сидевшим рядом Денисом.
«Ребята общались во время полета, но после посадки в суете не успели попрощаться и обменяться контактами. Мария попыталась найти молодого человека самостоятельно, но не смогла. Тогда решила обратиться к нам», — говорится в сообщении аэропорта.
Теперь аэропорт вместе с девушкой ищут Дениса в надежде, что он прочитает о себе и откликнется.