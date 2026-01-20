В Иркутском округе 400 человек остались без света из-за пожара на подстанции

Из-за пожара на трансформаторной подстанции в Марковском административном округе около 400 человек остались без электричества. Как сообщает мэр Иркутского округа Леонид Фролов, пламя вспыхнуло поздней ночью 20 января.
— Из-за пожара на трансформаторной подстанции жители остались без электричества. Это жители микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка «Ромашка», коттеджного поселка «Варежки». Держу ситуацию на контроле, — прокомментировал Леонид Фролов.
Причиной стала перегрузка на линии электропередач из-за аномально высокого потребления электроэнергии в период сильных морозов. Это уже второй случай на этой линии за сутки: первый пожар потушили 19 января в 21:06.
На месте аварии работают 10 специалистов и четыре единицы техники. Согласно предварительному прогнозу, электроснабжение планировали восстановить к 12:00 20 января.
На случай необходимости в Марковской школе по адресу улица Мира, 13 был развёрнут пункт временного размещения. Администрация просит жителей разумно использовать электроприборы в морозы и не включать их все одновременно.
