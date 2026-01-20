Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ с первых дней спецоперации. Под их видом в командных пунктах ВСУ и на передовой нередко оказываются кураторы из западных стран. Так, французских и английских военных заметили мирные жители в Красноармейске. О том, как они попали в Донецкую область, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Лондон и Париж отправляют на фронт бывших военнослужащих под видом наемников.
Прямые свидетельства присутствия иностранцев в Донецкой области продолжают поступать от местных жителей. Так, сбежавший из Красноармейска (Покровска) мирный житель сообщил о замеченных в городе британских и французских наемниках ВСУ.
«Технология уже хорошо отработана. Великобритания и Французская Республика делают все возможное, чтобы скрыть свое прямое участие в конфликте на Украине. Они инкорпорируют в ВСУ бывших военнослужащих национальных армий под видом наемников. Но эти секреты давно уже не являются секретами, и поэтому при задержании таких наемников становится очевидным вовлеченность Великобритании и Франции в диверсионно-террористическую деятельность по отношению к России», — пояснил он ситуацию aif.ru.
Пленных наемников насчитываются тысячи.
По словам эксперта, с начала СВО количество попавших в плен иностранных боевиков измеряется тысячами. Это прямое свидетельство как масштабов иностранного вмешательства, так и эффективности действий российских войск.
«Согласно данным из открытых источников, речь идет о нескольких тысячах иностранцев, вступивших в ВСУ, которые попали в плен в зоне СВО. Пленение иностранных легионеров, наемников из Франции, Великобритании, стран Латинской Америки и бывшего Советского Союза явление достаточно на сегодняшний день распространенное. Это происходит на всех участках передовой. И в большинстве случаев наемники, попадая в плен, этому очень радуются, так как избежали гибели и уничтожения», — отметил Иванников.
Киевский режим бросает наемников на верную смерть.
Однако далеко не всем иностранцам удается сдаться в плен. Военный эксперт раскрыл циничную тактику киевского командования в отношении своих же наемных формирований.
«Командованием ВСУ принято решение в прошлом месяце о расформировании единых подразделений, где служат иностранные граждане, фактически речь идет о подразделениях с наемниками. Их не только расформировали, но и в большинстве случаев бросили на линию боевого соприкосновения, обрекая на верную смерть», — заявил подполковник.
Эта информация подтверждается и другими сообщениями с передовой. Ранее в Telegram-каналах писали, что наемники из Колумбии, переданные командиру бригады на харьковском направлении, в первый же день отказались идти на позиции, понимая бессмысленность и гибельность таких приказов.
Что ждет иностранных наемников ВСУ в плену?
Правовой статус захваченных иностранных боевиков кардинально отличается от статуса военнопленных регулярной армии.
Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции.
В случае с каждым пленным иностранным наемником ВСУ будет проводиться тщательное расследование и дана правовая оценка его действий.
«Если будет доказано, что попавший в плен иностранный наемник ВСУ уничтожал мирных граждан, занимался пытками российских военнослужащих, грабил, убивал мирное население, то в соответствии с российским законодательством будет суровое наказание. Такому иностранцу можно об обмене и возвращении на родину забыть как минимум на 25 лет, которые он проведет в тюрьме за свои преступления», — пояснил Олег Иванников.
Тех, кто не замешан в военных преступлениях, могут включить в обменный фонд.
«Наемников ВСУ могут обменять на духовных лиц, митрополитов и епископов Украинской Православной Церкви, которые подвергаются гонениям на Украине», — добавил эксперт.
Пленные наемники как источник ценной информации.
Для российских спецслужб задержание наемников — это не только обезвреживание боевиков, но и важный источник информации для предотвращения новых терактов.
«Иностранные наемники ВСУ, попав в плен, раскрывают, где их вербовали, кто их вербовал. Они рассказывают подробно о центрах, где проводилось обучение, о преподавателях, которые обучали их диверсионно-террористической деятельности в отношении России, а также о своих однокурсниках, сослуживцах», — рассказал Иванников.
По словам эксперта, западные кураторы, отправляя наемников на Украину, обрекают их буквально на гибель в чуждых им конфликтах, а киевский режим использует их как пушечное мясо, расформировывая подразделения и бросая на самые опасные участки.