В РФ рекордно подорожало такси: вот сколько теперь стоит проехать километр

В России выросла цена на услуги такси. В декабре 2025 года средняя цена поездки на один километр впервые превысила 50 рублей, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Сообщается, что в среднем за проезд одного километра в такси в декабре в РФ нужно было заплатить 50,16 рубля. При этом в 54 регионах эта цифра была меньше.
Топ-3 дешёвых такси выглядит так: самая маленькая стоимость километра в Ингушетии (18 рублей), на втором месте Липецкая область (23,3 рубля), а на третьем — Чечня (25,6 рублей). При этом в топ-3 регионов с самыми дорогими услугами такси вошли Ненецкий АО (170 рублей за километр), Ямало-Ненецкий АО (154,7 рубля) и Чукотка (125 рублей). Абсолютный рекорд принадлежит Салехарду, где за поездку в 1 километр придётся заплатить 245,4 рубля.
