Продуктовая корзина вновь подорожала в Новосибирской области

В декабре 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области составила 7572,76 рубля в расчёте на месяц, что на 0,9% выше, чем в ноябре. С начала года рост цен на данную потребительскую корзину достиг 4,4%. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.