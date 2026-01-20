Продуктовая корзина вновь подорожала в Новосибирской области

В декабре 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области составила 7572,76 рубля в расчёте на месяц, что на 0,9% выше, чем в ноябре. С начала года рост цен на данную потребительскую корзину достиг 4,4%. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Набор, отслеживаемый статистикой, включает 33 основных продукта, формируемых по единым для всех регионов нормам потребления. Наибольшую долю в его стоимости занимают хлеб, крупы и макаронные изделия (28,1%), далее следуют молочные продукты (21,5%), мясо и мясопродукты (19%). Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая цена на аналогичный набор зафиксирована в Красноярском крае (8563,15 рубля), а самая низкая — в Омской области (6359 рублей).