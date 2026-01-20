Вышел из автобуса и упал замертво: как умер актер Марфин из «СашиТани»

Известный киноактер Дмитрий Марфин умер 18 января. Что произошло со здоровым молодым мужчиной, почему он не смог дойти до дома, рассказали его знакомые.
Вышел из автобуса и упал.
Смерть Дмитрия Марфина была мгновенной. Как рассказал его знакомый Евгений, актер вышел из автобуса и почти сразу упал.
«В районе 00:40−00:50 не стало нашего друга Дмитрия Марфина. Известно, что он вышел из автобуса, прошел 10 метров и упал», — поделился он.
О предварительной причине смерти aif.ru сказала директор тольяттинского театра юных зрителей «Дилижанс» Ирина Миронова.
«По предварительным данным, у Дмитрия оторвался тромб. Точную причину назовут после вскрытия», — отметила она, добавив, что в Москву поехала мама актера.
Прощание пройдет в Москве и в Тольятти.
Родные Марфина приняли решение об организации двух церемоний прощания: в Москве и на его родине в Тольятти.
«Прощание с Дмитрием Марфиным состоится 21 января в 13:00 по адресу: ГБУЗ “НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ”, 1-й Коптельский пер. д.5», — рассказал продюсер Филипп Кудряшов.
По словам знакомого актера Виктора Мартынова, после кремации прах похоронят в Тольятти.
«Прощание предварительно назначено на 26 января и пройдёт в театре “Дилижанс”», — отметил он.
Чем известен Дмитрий Марфин.
Киноактер Дмитрий Марфин запомнился широкой публике по небольшим, но ярким ролям в комедийном проекте «СашаТаня» и многочисленных криминальных сериалах, среди которых «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «След», «Невский. Охота на Архитектора». Всего он успел сняться в 37 проектах.
Кроме того, Марфин работал режиссером-постановщиком и мастером художественного слова Тольяттинской филармонии. Он был художественным руководителем московского Театра-студии «МЕСТ НЕТ», работал педагогом в Московской Академии Артистизма. Его мастер-классы были запланированы на февраль в Санкт-Петербурге.