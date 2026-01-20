Мать погибшего на СВО бойца через Верховный суд отбила выплату у его жены

Верховный суд России разобрал спор о ежемесячной компенсации после гибели военнослужащего в зоне СВО. Мать погибшего добивалась, чтобы деньги не получала вдова, которая долгие годы жила отдельно.
Речь идет о Сергее Мартынове. Он погиб при исполнении воинского долга в 2022 году. После этого его матери назначили ежемесячную компенсацию, пишет Царьград.
Спустя год аналогичная выплата была оформлена и супруге Мартынова. Решение принял военкомат. Из-за этого сумма, которую получала мать погибшего, автоматически уменьшилась: компенсацию стали делить между двумя получателями.
Женщина указала, что формальный брак на бумаге сохранялся, но фактически семья распалась давно. По материалам дела, супруги более 20 лет не жили вместе, совместное хозяйство не вели и финансово друг друга не поддерживали. При этом вдова проживала в Германии.
Суд первой инстанции встал на сторону матери. Он признал, что у вдовы нет права на ежемесячную компенсацию, и восстановил прежний размер выплат.
Однако апелляция это решение отменила. Суд указал, что наличие зарегистрированного брака само по себе дает право на компенсацию, вне зависимости от того, как складывались отношения в реальности. Такой же позиции придержалась и кассация.
Точку в споре поставил Верховный суд России. Там подчеркнули: выплаты относятся к системе социальной поддержки семей участников СВО, а их смысл — компенсировать материальные потери, которые возникают после гибели военнослужащего и утраты поддержки от него.
Верховный суд обратил внимание, что супруга Мартынова, несмотря на сохраненный брак, фактически членом его семьи не являлась. Это подтверждалось ранее вступившим в силу судебным решением, которое имело доказательственное значение.
Судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе решение первой инстанции: вдова Сергея Мартынова права на ежемесячную компенсацию не имеет.
Читайте также: «Лучше бы молчала»: жена Зеленского дала украинцам циничный совет о выживании.