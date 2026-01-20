Трудно поддается объяснению: астрономы сообщили об аномальном радиационном шторме у Земли

Впервые за два солнечных цикла, каждый из которых длится примерно 12 лет, в окрестностях Земли зафиксирован радиационный шторм уровня S4. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!» — говорится в публикации.
Исследователи подчеркивают, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. На сегодняшний день рекордом считаются достигнутые в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц.
Отмечается, что поток солнечных потоков резко возрос 19 января и достиг рекордных за десятилетие значений. Объяснить это явление, признались ученые Лаборатории, трудно объяснить на фоне низкой солнечной активности. Все выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.
Накануне в ИКИ РАН сообщили, что поток солнечных протонов достиг рекорда за десятилетие, превысив уровень 1920 впервые с 2012 года, сообщили в пресс-службе ИКИ РАН. Это самое сильное космическое событие в текущем солнечном цикле (25-й). Причина высокой энергии протонов неясна, но выброс плазмы может быть быстрее ожидаемых 1100 км/с.
До этого исследователи рассказали, что в воскресенье, 18 января, вечером на Солнце произошла сильная вспышка. Ее классифицировали как X — наивысший балл среди солнечных вспышек. Это первое явление подобной мощности в 2026 году.
Летом прошлого года Солнце вновь проявило активность, вызывая беспокойство у метеозависимых людей. Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, а в интернете появилось видео с огромным протуберанцем. Видео, снятое утром на правом краю солнечного диска, впечатляет масштабом явления.
Ранее сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров рассказал, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз продлится два-три года — и магнитных будь действительно станет намного больше.