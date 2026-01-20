В Бурятии и Иркутской области задерживаются два поезда

На Восточно-Сибирской железной дороге задерживаются два пассажирских поезда 20 января 2026 года. Из-за технических причин поезд № 69 «Чита — Москва» опаздывает почти на три часа на участке в Бурятии. Поезд № 1 «Москва — Владивосток» отстаёт на два часа на участке в Иркутской области.