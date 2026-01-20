Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев развеял миф об отмене ЕГЭ. Музаев отметил, что единый государственный экзамен будет отменен только в том случае, когда появится альтернатива. Он акцентировал, что пока качественной замены госэкзамена нет.