Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

В России установили новые минимальные баллы ЕГЭ-2026. Рособрнадзор определил, какие предметы будут сдавать выпускники в рамках ЕГЭ в 2026 году и какое количество баллов по каждому из них будет считаться минимальным.
Согласно установленным требованиям, для аттестата достаточно 24 баллов, а для конкурса в университет требуется набрать уже 36. При этом обязательным условием для окончания школы также является сдача базового уровня математики.
Рособрнадзор установил различные минимальные баллы для предметов по выбору. Наибольший порог — 42 балла — предусмотрен для обществознания. Более низкие требования предъявляются к информатике (40), географии (37), а также биологии, физике и химии (по 36).
Самые низкие минимальные баллы установлены для истории и литературы (по 32), профильной математики (27) и иностранных языков (22).
Несмотря на то, что Минобрнауки устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для большинства вузов, эта норма действует не для всех. Университеты, подведомственные другим министерствам и ведомствам (например, транспортные или сельскохозяйственные), могут определять свои собственные вступительные пороги.
При этом минимальные баллы для аттестата, которые утверждает Рособрнадзор, зачастую ниже вступительных порогов, установленных Минобрнауки для своих университетов.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев развеял миф об отмене ЕГЭ. Музаев отметил, что единый государственный экзамен будет отменен только в том случае, когда появится альтернатива. Он акцентировал, что пока качественной замены госэкзамена нет.
Кроме этого, ранее KP.RU опубликовал утвержденный график проведения единого государственного экзамена в 2026 году. При этом досрочная волна, рассчитанная на олимпиадников, спортсменов и школьников, которые не смогут сдать экзамены в основное время, пройдет в марте.
По данным Минпросвещения РФ, с 1 сентября 2026 года в российских школах планируют вернуть систему оценки поведения учащихся. В эксперименте, стартовавшем в сентябре 2025 года, участвуют 89 школ из семи регионов страны.