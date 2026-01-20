Голкипер «Флориды Пантерз» Бобровский подрался с вратарем из США на матче НХЛ

В национальной команде Бобровский не всегда считался безусловным первым номером, однако, как и на клубном уровне, сумел подтвердить свою ведущую роль. Он был основным вратарем сборной на чемпионате мира 2014 года, который завершился победой России, и сохранял этот статус еще в последующие несколько лет.