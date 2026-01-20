Голкипер «Флориды Пантерз» Бобровский подрался с вратарем из США на матче НХЛ

Бобровский заступился за своего одноклубника и вступил в драку (архивное фото).
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и американский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович вступили в драку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили журналисты.
Игра проходит в Санрайзе. На 46‑й минуте при счете 3:1 в пользу «Сан-Хосе» у ворот калифорнийской команды вспыхнула потасовка: форвард «Флориды» Эван Родригес провел силовой прием против защитника «Шаркс» Венсана Деарне, после чего между ним и несколькими игроками гостей завязалась стычка. В конфликт вмешался голкипер «Сан-Хосе» Алекс Неделькович, нанеся несколько ударов Родригесу.
«Вратарь “Пантерз” Бобровский выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем», — передает РИА Новости. По итогам эпизода оба вратаря были наказаны пятиминутными штрафами за драку, а также получили по две минуты штрафа за выход из ворот.
Сергею Бобровскому 37 лет. В сезоне НХЛ-2025/26 он провел 33 матча, в которых одержал 19 побед, отразив 87,5% бросков по своим воротам. В возрасте 37 лет Бобровский начал очередной сезон в составе «Флориды» и по-прежнему выполняет функции основного вратаря команды. В условиях отстранения сборной России от международных турниров голкипер может сосредоточиться исключительно на выступлениях за клуб.
В национальной команде Бобровский не всегда считался безусловным первым номером, однако, как и на клубном уровне, сумел подтвердить свою ведущую роль. Он был основным вратарем сборной на чемпионате мира 2014 года, который завершился победой России, и сохранял этот статус еще в последующие несколько лет.