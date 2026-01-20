«Все платят, и ты будешь»: под Екатеринбургом бандиты вымогают дань с бизнесмена

После этого угонщик назначил Шнайдеру встречу возле завода «Металлпрофиль». Там его поджидала толпа из 11 крепких парней. Избив Шнайдера, они заявили, что теперь он должен платить им по 50 тысяч рублей ежемесячно, поскольку «все платят, и ты будешь». Ему пригрозили уголовным делом по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). На встрече ему в руки вложили ружье и патроны, процесс снимался на видео. Сам Шнайдер уверяет, что никогда не имел оружия.