«Все платят, и ты будешь»: под Екатеринбургом бандиты вымогают дань с бизнесмена

Потерпевший обратился за помощью к генералу полиции.
В Верхней Пышме (Свердловская область) группа незнакомцев в жесткой форме вымогает деньги с владельца автосервиса Виктора Шнайдера. С мужчины, по его словам, требуют выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Иванов.
Конфликт начался летом прошлого года, когда один из нападавших стал предъявлять претензии Шнайдеру о якобы некачественном ремонте машины. После этого у бывшей жены Шнайдера украли мотоцикл стоимостью 149 тысяч рублей. Он считает, что к этому причастен один и тот же человек. Бизнесмен написал заявление в полицию.
После этого угонщик назначил Шнайдеру встречу возле завода «Металлпрофиль». Там его поджидала толпа из 11 крепких парней. Избив Шнайдера, они заявили, что теперь он должен платить им по 50 тысяч рублей ежемесячно, поскольку «все платят, и ты будешь». Ему пригрозили уголовным делом по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). На встрече ему в руки вложили ружье и патроны, процесс снимался на видео. Сам Шнайдер уверяет, что никогда не имел оружия.
Потерпевший попытался подать заявление в ОВД, но его якобы не приняли, сказал Шнайдер. «Неизвестные мне лица хвастались связями в МО МВД “Верхнепышминский”. От оперативного сотрудника полиции я слышал фразу: “Надо было с людьми дружить и послушать, что тебе говорят”. Именно поэтому ситуация требует вмешательства руководства ГУ МВД России по Свердловской области», — следует из обращения Шнайдера руководителю областной полиции генерал-лейтенанту Александру Мешкову.
«По факту противоправных действий в отношении вышеназванного гражданина следственным подразделением полиции Верхней Пышмы возбуждено уголовное дело, но окончательные выводы делать пока преждевременно, так как разбирательство еще не завершено. Если заявитель не согласен с мерами реагирования сотрудников территориального ОВД, он имеет полное право обжаловать их в вышестоящие инстанции МВД или в надзорном ведомстве. Все доводы потерпевшего в обязательном порядке будут проверены», — прокомментировал руководитель пресс-службы областного полицейского главка МВД полковник Валерий Горелых.