Рак под маской простуды: онколог сказал о болезни, убившей блогера Штерн

«Это очень агрессивная опухоль, особенно если речь идет о рецидиве. Ее клетки приобретают выраженный злокачественный характер роста. Бороться с такой формой рака трудно, потому что эти опухоли плохо чувствительны к химиотерапии и не очень чувствительны к новым методам лечения… Если опухоль расположена в неудачной, труднодоступной зоне, где ее невозможно иссечь, это лишает возможности провести первый этап наиболее ожидаемо эффективным. Как в случае с блогером, если это было в области глаза, то возможности лечения были ограничены», — сказал эксперт.