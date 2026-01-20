Рак под маской простуды: онколог сказал о болезни, убившей блогера Штерн

Карина Штерн, в шутку называвшая себя «раковая woman» из-за своего диагноза, умерла 18 января. С 2022 года она боролась с альвеолярной рабдомиосаркомой. Об особенностях этого вида рака, его симптомах и шансах на победу рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Редкий, но безжалостный враг молодых.
Онколог Черемушкин отметил, что альвеолярная рабдомиосаркома встречается достаточно редко, но прогнозы по этому заболеванию неблагоприятные.
«Это достаточно редкий, но агрессивный вид опухоли. Чаще всего альвеолярная рабдомиосаркома диагностируется у молодых пациентов. В силу возраста у них все процессы в организме происходят быстрее, в образовании опухоли участвуют ткани, которые более функционально, активнее, быстрее делятся», — объяснил он.
Эксперт подчеркул трагический парадокс: молодость и активность организма, обычно ассоциирующиеся со здоровьем, в случае с саркомой становятся фактором, ускоряющим ее развитие.
Почему организм восстает против самого себя?
По словам онколога, спровоцировать развитие опухоли у известной блогера могла генетическая аномалия.
«В случае с саркомами может работать генетическая аномалия, некоторая предрасположенность, особенности строения тканей. Чтобы саркома начала развиваться, нужно либо внешний фактор мутагенного мощного воздействия, как лучевая терапия, облучение, либо хронические травмы. Был случай, когда саркома развилась на фоне приема различных активных стимуляторов для увеличения мышечной массы», — уточнил эксперт.
Рецидив не оставляет шансов.
После постановки диагноза Штерн прошла непростое лечение, включающее лучевую и химиотерапию. Казалось, она победила: врачи заявили о ремиссии. Но через 10 месяцев произошел рецидив. О возвращении болезни Штерн сообщила подписчикам своего блога в конце 2025 года. Как отметил онколог Черемушкин, в этой ситуации шансы были крайне малы.
«Это очень агрессивная опухоль, особенно если речь идет о рецидиве. Ее клетки приобретают выраженный злокачественный характер роста. Бороться с такой формой рака трудно, потому что эти опухоли плохо чувствительны к химиотерапии и не очень чувствительны к новым методам лечения… Если опухоль расположена в неудачной, труднодоступной зоне, где ее невозможно иссечь, это лишает возможности провести первый этап наиболее ожидаемо эффективным. Как в случае с блогером, если это было в области глаза, то возможности лечения были ограничены», — сказал эксперт.
Специалист подчеркнул, что рецидив практически не оставляет шансов. Опухоль становится еще более агрессивна.
Симптомы, которые легко пропустить.
Карина Штерн, рассказывая о своем заболевании, отмечала, что все началось, как обычная простуда. Заболевание маскировалось под простое недомогание.
Онколог Черемушкин подтвердил, что такие проявления возможны. кроме того, он обратил внимание на другие тревожные симптомы.
«Опухоль растет либо в виде узла, либо инфильтрируя ткани без четких границ. То есть, в любом случае, начинается давление на проходящие рядом нервы, сосуды. Если говорить о развитии в области лица, глаз, то появляется отек, который долго держится, появляется болезненность. Из-за давления разрастающейся около глаза опухоли может появиться косоглазие» — поделился эксперт.
Стойкий отек, болезненные локальные ощущения в области лица или другой части тела, не поддающиеся стандартному лечению «простудные» симптомы — эти тревожные сигналы требуют глубокого обследования, даже если человек молод и, казалось бы, совершенно здоров.
Карина Штерн умерла 18 января, не дожив двух месяцев до своего 24-го дня рождения. В своем блоге она делилась историями из своей жизни, фотоотчетами о путешествиях, планами, которым не суждено было сбыться. Трагичная история умершей от рака девушки взволновала сотни подписчиков, которые оставили соболезнования в ее блоге.