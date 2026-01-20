Хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в аварию по пути на матч с командой Овечкина

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Причиной стала травма верхней части тела, полученная в аварии по дороге на игру. Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в соцсети X.