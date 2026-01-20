Ричмонд
Хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в аварию по пути на матч с командой Овечкина

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Причиной стала травма верхней части тела, полученная в аварии по дороге на игру. Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

Врачи осмотрели игрока на арене и запретили выходить на лёд. Дополнительное обследование проведут завтра.

Вместо Ничушкина в состав вызвали Алекса Барре-Буле из фарм-клуба АХЛ «Колорадо Иглз». Встреча состоялась в ночь на вторник в Денвере и завершилась победой «Эвеланш» со счётом 5:2.

Ничушкину 30 лет. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей и набрал 27 очков — 11 голов и 16 передач. Его команда лидирует в Центральном дивизионе с 74 очками.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время матча первого круга Australian Open 2026 между Екатериной Александровой и Зейнеп Сёнмёз бол-гёрл потеряла сознание. Инцидент произошёл на фоне жары: в Мельбурне температура поднималась до 30 градусов.

