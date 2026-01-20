Хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в аварию по пути на матч с командой Овечкина

Врачи осмотрели игрока на арене и запретили выходить на лёд. Дополнительное обследование проведут завтра.
Вместо Ничушкина в состав вызвали Алекса Барре-Буле из фарм-клуба АХЛ «Колорадо Иглз». Встреча состоялась в ночь на вторник в Денвере и завершилась победой «Эвеланш» со счётом 5:2.
Ничушкину 30 лет. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей и набрал 27 очков — 11 голов и 16 передач. Его команда лидирует в Центральном дивизионе с 74 очками.
