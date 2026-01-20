Омский режиссер погиб на Красноармейском направлении СВО

Источник не конкретизировал, когда режиссер принял решение участвовать в СВО. Служил он в Южном военном округе в 51-й армии, 114-й бригаде, 1454-м полку, 3-м батальоне «Югра», 9-й роте. Известно, что 22 августа 2025 года он погиб, выполняя боевую задачу на Покровском (Красноармейском) фронте. Родственники узнали об этом только в конце декабря, когда завершилась процедура идентификации тела.