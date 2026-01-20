Ричмонд
Омский режиссер погиб на Красноармейском направлении СВО

Родные бойца узнали о его гибели в декабре, затем завершилась процедура идентификации тела.

Источник: Комсомольская правда

При исполнении боевых задач на СВО погиб житель Омска Артур Золотарев. В мирной жизни он был режиссером.

О гибели Артура сообщил Омский колледж культуры и искусств, где он ранее работал. Боец окончил режиссерское театральное отделение по специальности «социально-культурная деятельность».

В 2009 году он победил в престижном конкурсе «Надежда 21-го века», в 2010 году завершил обучение в колледже с красным дипломом.

После колледжа Золотарев он отучился и в Московском государственном институте культуры, где углубленно изучал режиссуру и актерское мастерство.

«Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных, друзей, коллег, для всего профессионального сообщества, в котором он учился и начинал свой путь. Память об Артуре навсегда останется в сердцах его однокурсников и преподавателей кафедры режиссуры», — отметили в колледже.

Источник не конкретизировал, когда режиссер принял решение участвовать в СВО. Служил он в Южном военном округе в 51-й армии, 114-й бригаде, 1454-м полку, 3-м батальоне «Югра», 9-й роте. Известно, что 22 августа 2025 года он погиб, выполняя боевую задачу на Покровском (Красноармейском) фронте. Родственники узнали об этом только в конце декабря, когда завершилась процедура идентификации тела.

Напомним, в августе на Покровском направлении продолжались самые сложные бои по окружению и взятию самого города Красноармейска.

Ранее мы сообщали, что на СВО погиб выпускник детдома из Омской области Валентин Дудоладов.

