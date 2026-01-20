Четыре нападения за два дня: Пляжи в Сиднее закрыли из-за акул

Накануне муниципальные власти были приведены в состояние повышенной готовности после того, как в непосредственной близости от Афин был замечен волк. По сообщениям местных жителей, дикое животное свободно перемещалось по городским улицам, находящимся всего в нескольких километрах от центра Афин.