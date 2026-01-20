Ричмонд
Четыре нападения за два дня: Пляжи в Сиднее закрыли из-за акул

Власти Австралии закрыли десятки пляжей после нападения акул на людей.

Источник: Комсомольская правда

Акулы терроризируют пляжи в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Из-за хищников властям столицы Австралии Сиднея пришлось закрыть несколько десятков пляжей, информирует телеканал 9News.

Только за двое суток акулы четыре раза нападали на серферов, сказано в сюжете.

«Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — говорится в сообщении. Опасность усиливается из-за повышенной температуры и замутнения воды, приводит телеканал мнение экспертов.

Накануне муниципальные власти были приведены в состояние повышенной готовности после того, как в непосредственной близости от Афин был замечен волк. По сообщениям местных жителей, дикое животное свободно перемещалось по городским улицам, находящимся всего в нескольких километрах от центра Афин.

