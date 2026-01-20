Четыре нападения за два дня: Пляжи в Сиднее закрыли из-за акул

Акулы терроризируют пляжи в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Из-за хищников властям столицы Австралии Сиднея пришлось закрыть несколько десятков пляжей, информирует телеканал 9News.
Только за двое суток акулы четыре раза нападали на серферов, сказано в сюжете.
«Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — говорится в сообщении. Опасность усиливается из-за повышенной температуры и замутнения воды, приводит телеканал мнение экспертов.
