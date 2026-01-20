Миру в 2026 году снова грозит пандемия очередного заболевания

Вероятность новой глобальной эпидемии остается высокой, а ее возможным сроком называют 2026 год. В западных СМИ эту угрозу условно обозначили как «Болезнь Х».
Как сообщает портал Daily Star, эксперты выделяют сразу несколько вирусов, которые активно развиваются и потенциально способны спровоцировать вспышку мирового масштаба.
Среди наиболее обсуждаемых угроз называют эмпокс, известный как обезьянья оспа. После вспышки 2022 года вирус закрепился в разных странах, продолжает циркулировать и формирует новые варианты.
Также в перечне фигурирует краснуха — инфекция, которую долгое время считали почти побежденной. Однако ситуация может измениться из-за падения уровня вакцинации комплексной прививкой от кори, паротита и краснухи. По данным публикации, на этом фоне уже фиксируется рост заболеваемости корью — на минимуме охвата прививками за последние 15 лет.
Отдельное внимание уделяется птичьему гриппу. Речь идет о штамме, который с 2020 года, по оценкам специалистов, активно меняется и получает способность заражать млекопитающих. Ученые опасаются сценария, при котором он сможет эффективнее передаваться между людьми.
Еще одной возможной угрозой называют вирус оропуче. Он распространяется через укусы мокрецов, а география заражений, как отмечается, расширяется и может выйти за пределы Южной Америки, приближаясь к Европе. Симптомы, по описанию специалистов, напоминают проявления лихорадки денге, а риск быстрого распространения оценивается как значительный.
В публикации говорится, что исследователи, в том числе из университетов Саутгемптона и Глазго, считают: мир, особенно Европа, по-прежнему недостаточно готов к кризису масштаба коронавирусной пандемии.
В числе ключевых факторов риска называются снижение общего уровня вакцинации и способность вирусов быстро эволюционировать, переходя между различными видами и наращивая опасные свойства.
Читайте также: «Лучше бы молчала»: жена Зеленского дала украинцам циничный совет о выживании.