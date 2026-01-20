Миру в 2026 году снова грозит пандемия очередного заболевания

Также в перечне фигурирует краснуха — инфекция, которую долгое время считали почти побежденной. Однако ситуация может измениться из-за падения уровня вакцинации комплексной прививкой от кори, паротита и краснухи. По данным публикации, на этом фоне уже фиксируется рост заболеваемости корью — на минимуме охвата прививками за последние 15 лет.