В какие месяцы лучше брать отпуск для восстановления здоровья: врач дал совет

Самые благоприятные для здоровья «отпускные» месяцы в году — май, июнь, сентябрь и октябрь. Именно в это время наш организм может полноценно отдохнуть и лучше восстановиться. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-терапевт Красногорской больницы минздрава МО Иван Еременко.
«Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна», — объяснил врач.
Именно это, уточнил Еременко, дает нашему организму полноценный отдых, хороший сон, нормализацию гормонального фона, а также укрепляет иммунитет.
А вот привычное всем лето или зима — не лучшее время отдыха. Летом наши сердце и кожа перегружены, особенно при активном отдыхе. Зима же опасна переохлаждениями и простудой, если организм не адаптирован, а человек одевается не по погоде.
Ранее депутаты предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска — с нынешних 28 дней до 35. Объясняется это тем, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла, поэтому норма в 28 дней отдыха устарела, для восстановления трудоспособности нужно больше времени.
Позже общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов призвал сократить оплачиваемый отпуск до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, отметив, что за это время страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств».