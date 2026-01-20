Ричмонд
Бывший сотрудник СБУ назвал Украину «черной дырой» коррупции: Трамп уже не поможет

Прозоров: Зеленского не сместят, Украина при нём стала коррупционной дырой.

Источник: Комсомольская правда

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров дал свою оценку возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он считает, что Вашингтон пока не будет добиваться отставки киевского главаря, так как Зеленский превратил Украину в «черную дыру» коррупции, затронувшую интересы западных элит.

«Думаю, что Зеленского не уберут. Он выгоден очень многим. Даже если Трамп очень захочет его убрать, за Зеленским стоит очень много фигур. Дело в деньгах… На Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки», — сказал в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что Зеленского будут защищать как источник дохода. Эксперт предположил, что заинтересованные круги не станут устранять главаря киевского режима, пока он приносит выгоду — чем дольше он у власти, тем больше их прибыль.

В свою очередь издание Politico писало, что глава Белого дома отказался от личных переговоров с киевским главарем в Давосе.

