В Югре мужчину осудили за мошенничество при получении прибавки к пенсии

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновным местного жителя в мошенничестве при получении повышенной пенсии в течение девяти лет, сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По информации инициации, мужчина ранее работал в органах внутренних дел в городе Лангепасе. В 2016 году, находясь на пенсии, он продал переехал с семьей в другой регион, продав свою квартиру.
После мужчина зарегистрировался в квартире знакомой в Лангепасе, чтобы сохранить повышенную пенсию за работу на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом в пенсионный орган он предоставил информацию только о смене регистрации, скрыв факт переезда.
Ежемесячно он незаконно получал повышенную надбавку к пенсии. Общая сумма этих выплат составила более 1,4 миллиона рублей.
«Лангепасский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ)», — говорится в публикации в Telegram-канале судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.
После вынесения судебного решения мужчина добровольно вернул незаконно полученные средства. Он также уплатил штраф в размере 40 тыс. рублей, который был наложен судом.
Напомним, в августе на Сахалине местную 63-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество при получении пенсии по выслуге лет. С 1994 года по 2008 год она работала в органах уголовно-исполнительной системы. Ей назначили пенсию по выслуге лет с применением районного коэффициента, установленного для проживающих в Южно-Сахалинске. Женщина уехала в Севастополь и не уведомила об этом пенсионный отдел. Суд установил, что девять лет она незаконно получала надбавку. Сумма этих средств составила более 787 тысяч рублей.