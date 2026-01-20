В Югре мужчину осудили за мошенничество при получении прибавки к пенсии

Напомним, в августе на Сахалине местную 63-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество при получении пенсии по выслуге лет. С 1994 года по 2008 год она работала в органах уголовно-исполнительной системы. Ей назначили пенсию по выслуге лет с применением районного коэффициента, установленного для проживающих в Южно-Сахалинске. Женщина уехала в Севастополь и не уведомила об этом пенсионный отдел. Суд установил, что девять лет она незаконно получала надбавку. Сумма этих средств составила более 787 тысяч рублей.