Турист пытался провезти из Вьетнама в Иркутск живого геккона

Разрешительных документов на перевозку экзотической ящерицы у девушки не было.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская таможня остановила попытку контрабанды необычного «сувенира». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, 24-летняя жительница Иркутска, возвращаясь рейсом из Вьетнама, пыталась ввезти живого геккона в обычной стеклянной банке. Разрешительных документов на перевозку экзотической ящерицы у неё не было.

Чтобы не допустить возможного завоза инфекций, таможенники изъяли геккона. Фото: Иркутская таможня.

— Чтобы не допустить возможного завоза инфекций, таможенники изъяли геккона. Пока решался его дальнейший путь, инспекторы заботились о крошечном «пассажире», создавая ему комфортные условия. В итоге ящерицу передали авиакомпании для отправки обратным рейсом на родину, в естественную среду обитания, — рассказывают в таможне.

Ящерицу передали авиакомпании для отправки обратным рейсом на родину. Фото: Иркутская таможня.

На девушку составили протокол о нарушении таможенных правил и оштрафовали. Напомним, ввозить животных можно только при наличии специального разрешения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне врачи провели сложную операцию кошке, удалив сосудистую опухоль.