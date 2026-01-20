Турист пытался провезти из Вьетнама в Иркутск живого геккона

Иркутская таможня остановила попытку контрабанды необычного «сувенира». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, 24-летняя жительница Иркутска, возвращаясь рейсом из Вьетнама, пыталась ввезти живого геккона в обычной стеклянной банке. Разрешительных документов на перевозку экзотической ящерицы у неё не было.
Чтобы не допустить возможного завоза инфекций, таможенники изъяли геккона. Фото: Иркутская таможня.
— Чтобы не допустить возможного завоза инфекций, таможенники изъяли геккона. Пока решался его дальнейший путь, инспекторы заботились о крошечном «пассажире», создавая ему комфортные условия. В итоге ящерицу передали авиакомпании для отправки обратным рейсом на родину, в естественную среду обитания, — рассказывают в таможне.
Ящерицу передали авиакомпании для отправки обратным рейсом на родину. Фото: Иркутская таможня.
На девушку составили протокол о нарушении таможенных правил и оштрафовали. Напомним, ввозить животных можно только при наличии специального разрешения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне врачи провели сложную операцию кошке, удалив сосудистую опухоль.