В Перми начали продавать клубнику по рекордным ценам. Фото

Ягоды появились в супермаркетах и специализированных торговых точках.
В магазинах Перми начали продавать клубнику. Стоимость ягод в январе 2026 года достигает 2 тысячи рублей за килограмм. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В одном из сетевых супермаркетов стали продавать свежую клубнику. Стоимость — 219,90 рубля за 100 граммов. С картой магазина ее можно купить за 197,90 рубля», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Страна, откуда завезены ягоды, не уточняется.
Чуть дешевле клубнику продают в магазине овощей и фруктов. Там 100 грамм ягод можно купить за 140 рублей. В эту торговую точку клубнику поставляют из Греции.
Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова в беседе с корреспондентом агентства объяснила, что такая высокая цена на ягоды не является маркером проблем в экономике и агросекторе. Причин удорожания несколько.
«Во-первых, сейчас не сезон. Высокую стоимость можно наблюдать с января по март. Во-вторых, если мы говорим про импортную клубнику, которую завозят из Марокко, Сербии, Египта и других стран, на стоимость влияют любые сложности с логистикой. К тому же зимой доставка стоит дороже и требует больше мероприятий по упаковке и сохранности товара. В-третьих, если говорить про клубнику из южных регионов России, то ее выращивают в теплицах. А сейчас растут цены на коммунальные услуги, электроэнергию, топливо. Это все влияет на стоимость ягод», — сообщила Юлия Стародумова.
Собеседница агентства отметила, что также супермаркеты закладывают в цену ягод расходы на хранение и упаковку, возможную порчу товара. По статистике 30% продукта может быть не раскуплена или испорчена, поэтому выручка должна покрывать эти убытки. «Хотя Пермский край — не самый высокодоходный регион в стране, у нас есть сегменты населения, которые могут купить ягоды по высокой цене. Иначе бы клубнику не продавали по такой стоимости», — добавила экономист.
С картой супермаркета ягоды выходят дешевле на 22 рубля.