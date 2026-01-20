В Перми начали продавать клубнику по рекордным ценам. Фото

«Во-первых, сейчас не сезон. Высокую стоимость можно наблюдать с января по март. Во-вторых, если мы говорим про импортную клубнику, которую завозят из Марокко, Сербии, Египта и других стран, на стоимость влияют любые сложности с логистикой. К тому же зимой доставка стоит дороже и требует больше мероприятий по упаковке и сохранности товара. В-третьих, если говорить про клубнику из южных регионов России, то ее выращивают в теплицах. А сейчас растут цены на коммунальные услуги, электроэнергию, топливо. Это все влияет на стоимость ягод», — сообщила Юлия Стародумова.