Вратарь «Флориды» Бобровский устроил драку с коллегой из «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Бобровский, заступившись за партнёра, подъехал к вратарю соперников и первым сбил с него шлем, после чего оба голкипера обменялись сериями ударов. В результате оба получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выезд из ворот. Матч завершился победой «Сан-Хосе» со счётом 4:1.