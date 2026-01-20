Вратарь «Флориды» Бобровский устроил драку с коллегой из «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Бобровский устроил драку с коллегой из «Сан-Хосе». Видео © Х / Florida Panthers.
Бобровский, заступившись за партнёра, подъехал к вратарю соперников и первым сбил с него шлем, после чего оба голкипера обменялись сериями ударов. В результате оба получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выезд из ворот. Матч завершился победой «Сан-Хосе» со счётом 4:1.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Сергея Бобровского легендарным вратарём. Заявление прозвучало во время приёма чемпионов Кубка Стэнли сезона 2024/25 в Белом доме.
