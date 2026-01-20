Российский вратарь Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Вратарь «Шаркс» Неделькович, оказавшись в эпицентре конфликта, нанёс несколько ударов Родригесу. В ответ голкипер «Пантерз» Бобровский выбежал из своих ворот, чтобы заступиться за партнёра, сбросил шлем с Недельковича и вступил с ним в прямое противостояние. По итогам эпизода оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выход из ворот.