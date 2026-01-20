Ричмонд
Российский вратарь Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла драка с участием вратарей обеих команд — россиянина Сергея Бобровского и американца Алекса Недельковича.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла драка с участием вратарей обеих команд — россиянина Сергея Бобровского и американца Алекса Недельковича. Инцидент случился на 46-й минуте при счёте 3:1 в пользу «Флориды» после силового приёма нападающего гостей Эвана Родригеса против защитника «акул» Венсана Деарне, что спровоцировало массовую потасовку.

Вратарь «Шаркс» Неделькович, оказавшись в эпицентре конфликта, нанёс несколько ударов Родригесу. В ответ голкипер «Пантерз» Бобровский выбежал из своих ворот, чтобы заступиться за партнёра, сбросил шлем с Недельковича и вступил с ним в прямое противостояние. По итогам эпизода оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выход из ворот.

37-летний Сергей Бобровский в текущем сезоне провёл 33 матча, одержав 19 побед при проценте отражённых бросков 87,5.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус лыжнику Никите Денисову.

