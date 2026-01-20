Ричмонд
В Екатеринбурге из-за неисправного трамвая снова парализовано движение

В Екатеринбурге сегодня утром из-за поломки трамвая парализовано движение рельсового транспорта.

Инцидент произошел на пересечении улиц Луначарского и Азина.

Под ограничения попали шесть маршрутов. В обход застрявшего вагона направлены составы, следующие по маршрутам № 2, 3, 8, 14, 16, 20. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Время восстановления движения не уточняется. Горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения.

Неделю назад из-за поломок трамваев движение рельсового транспорта в Екатеринбурге также несколько раз останавливалось. Из-за технической неисправности вагонов возникли проблемы на Вторчермете, Сортировке и ЖБИ.