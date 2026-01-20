В Екатеринбурге из-за неисправного трамвая снова парализовано движение

Инцидент произошел на пересечении улиц Луначарского и Азина.
Под ограничения попали шесть маршрутов. В обход застрявшего вагона направлены составы, следующие по маршрутам № 2, 3, 8, 14, 16, 20. Об этом сообщил городской департамент транспорта.
Время восстановления движения не уточняется. Горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения.
Неделю назад из-за поломок трамваев движение рельсового транспорта в Екатеринбурге также несколько раз останавливалось. Из-за технической неисправности вагонов возникли проблемы на Вторчермете, Сортировке и ЖБИ.