Форум вакансий и трудовой адаптации для ветеранов СВО прошел На Урале

Форум вакансий и трудовой адаптации для участников СВО объединил на площадке свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» более 200 ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
«Поддержка ветеранов спецоперации — это задача, стоящая перед фондом “Защитники Отечества”. Мы стараемся предоставить ветеранам возможность для интеграции в мирную жизнь, чтобы они зарабатывали и занимались любимым делом. Мы обозначаем ниши, которые им могут быть интересны, и предлагаем им попробовать себя в статусе предпринимателя», — рассказала первый заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Виктория Самарина.
Участники смогли пройти собеседования с представителями крупных работодателей строительной сферы, железнодорожного хозяйства, оборонного комплекса и других организаций региона. Также они получили консультации специалистов Минсоцполитики Свердловской области по вопросам социального контракта на развитие собственного дела и приняли участие в профориентационном тестировании для определения сильных сторон и профессиональных интересов соискателей.
Одним из ветеранов СВО, посетивших форум, стал Игорь Алексеев. Боец отправился на фронт добровольцем в апреле 2023 года. По возвращении домой он обратился в фонд «Защитники Отечества» за помощью в получении документов. Сейчас его вопрос обращён к сфере трудоустройства.
«Спасибо за приглашение, мероприятие очень полезное, узнал об интересных вакансиях. Смогу порекомендовать их своим боевым товарищам», — поделился ветеран.
Напомним, ранее по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера был разработан единый перечень мер поддержки участников СВО во всех муниципалитетах региона. Одним из важных нововведений станет единый день приёма участников СВО и членов их семей для оказания помощи по вопросам начисления положенных выплат, социальной поддержки, трудоустройства и другим актуальным направлениям.