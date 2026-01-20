Форум вакансий и трудовой адаптации для ветеранов СВО прошел На Урале

«Поддержка ветеранов спецоперации — это задача, стоящая перед фондом “Защитники Отечества”. Мы стараемся предоставить ветеранам возможность для интеграции в мирную жизнь, чтобы они зарабатывали и занимались любимым делом. Мы обозначаем ниши, которые им могут быть интересны, и предлагаем им попробовать себя в статусе предпринимателя», — рассказала первый заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Виктория Самарина.