Хирурги продемонстрировали чудеса спасения жизней

В приёмный покой ЦГКБ № 23 бригада скорой медицинской помощи доставила пациента с проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и повреждением сердца. Дежурная бригада хирургов тут же извлекла две пули и обработала раны. Однако проведённая компьютерная томография показала наличие в грудной клетке третьей пули, перелом ребра, скопление крови в перикарде, гемопневмоторакс и контузию лёгкого. Уже в операционной после вскрытия грудной клетки у пациента остановилось сердце. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту, но врачи смогли заставить сердце вновь биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, и опять медики смогли вырвать пациента из лап смерти. «38 минут! Вдумайтесь, какая это вечность для тех, кто борется за пациента, — говорит Татьяна Савинова. — Хирурги буквально в своих ладонях удерживали жизнь человека, делали прямой массаж сердца, заставляли его биться снова и снова».