Хирурги продемонстрировали чудеса спасения жизней

Всякий раз мы ждём от Нового года и Рождества каких-то чудес, на самом же деле, они рукотворны. Это в очередной раз доказали уральские медики, столкнувшиеся с уникальными клиническими случаями, из которых они вышли победителями.
Гигантская опухоль.
Заведующий отделением абдоминальной онкологии Свердловского областного онкологического диспансера Вадим Голоднов признаётся, что за его 30-летнюю практику с таким случаем столкнулся впервые. Вместе с коллегами ему пришлось удалять у пациента опухоль — забрюшинную липосаркому — весом свыше 60 килограммов.
«В 33 года у меня начал расти живот, — рассказывает пациент, — но до 50 лет он мне не мешал. Я занимался привычными делами, работал, даже потихоньку бегал. А потом всё-таки стало тяжело. Я прошёл обследование, в результате которого была обнаружена большая опухоль».
По словам Вадима Голоднова, забрюшинные опухоли коварны. Поначалу они растут очень медленно, не провоцируя никаких симптомов. «Липосаркома развивается из жировой ткани, эта опухоль находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики. На начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку, — рассказывает Вадим Голоднов. — Бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование уже начинает выделяться».
Со временем медленный рост этого вида опухоли становится стремительным. Так, например, когда пациент обратился в диспансер впервые, его вес составлял около 150 килограммов, а спустя месяц — 180 килограммов. Разросшаяся опухоль уже не просто причиняла пациенту дискомфорт, она давила на нижнюю полую вену, сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв всю брюшную полость.
Хирургическое лечение было сопряжено с высоким риском массивной кровопотери. Это понимали не только врачи, но и пациент, но он полностью доверился специалистам онкологического диспансера. Операция длилась семь часов 40 минут. Медики ради академического интереса попытались взвесить удалённое новообразование, и оказалось, что вес опухоли превышает возможности весов, шкала которых ограничена 60 килограммами.
В настоящее время пациент уже выписан из стационара и возвращается к привычной жизни. Помимо слов благодарности медикам, он обращается ко всем землякам: «Следите за своим здоровьем, проходите регулярные обследования. Главное — жить!» А главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселёв уверен, что проведённое его коллегами высококлассное хирургическое вмешательство достойно оказаться в учебных пособиях по онкологии.
38 минут — вечность!
Историю же спасения пациента с огнестрельным ранением, которая произошла в Центральной городской клинической больнице № 23 Екатеринбурга, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова назвала чудом, добавив при этом: «Но за каждым таким чудом стоят не случайные совпадения, а невероятное мужество, стальная воля и золотые руки наших врачей».
В приёмный покой ЦГКБ № 23 бригада скорой медицинской помощи доставила пациента с проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и повреждением сердца. Дежурная бригада хирургов тут же извлекла две пули и обработала раны. Однако проведённая компьютерная томография показала наличие в грудной клетке третьей пули, перелом ребра, скопление крови в перикарде, гемопневмоторакс и контузию лёгкого. Уже в операционной после вскрытия грудной клетки у пациента остановилось сердце. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту, но врачи смогли заставить сердце вновь биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, и опять медики смогли вырвать пациента из лап смерти. «38 минут! Вдумайтесь, какая это вечность для тех, кто борется за пациента, — говорит Татьяна Савинова. — Хирурги буквально в своих ладонях удерживали жизнь человека, делали прямой массаж сердца, заставляли его биться снова и снова».
Операция по извлечению пули и ушиванию раны сердца длилась два часа. Чтобы восполнить обильную кровопотерю, пациенту перелили около полутора литров донорской крови. После хирургического вмешательства мужчина девять дней находился на искусственной вентиляции лёгких в отделении реанимации, после стабилизации состояния его перевели в отделение неотложной хирургии. В настоящее время он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию в амбулаторных условиях.