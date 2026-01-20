Удар по пиратам: РФ подготовила жесткий ответ для Британии за танкеры

Россия найдет способы ответить Великобритании на планы по перехвату российских судов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru рассказал, какой сценарий ждет Британию.
Как Россия ответит на захват судов и почему в дело может вмешаться президент США Дональд Трамп — читайте в материале aif.ru.
«Великобритания пожалеет».
Британские власти рассматривают возможность досмотра и задержания судов, которые, как они считают, относятся к «теневому флоту» России. Российский посол в Лондоне Андрей Келин назвал подобные планы британских властей пиратством. Он подчеркнул, что безнаказанными эти действия не останутся.
С ним согласен и военный эксперт Василий Дандыкин. Он уверен, что ничем хорошим для Великобритании эта инициатива не закончится.
«Великобритания, однозначно, поступает неправильно. Если США еще имеют определенные ресурсы, то Великобритания, когда пускается во все тяжкие… У нас есть возможности, чтобы воспрепятствовать этому. Как это будет происходить — увидим. Во всяком случае, для Великобритании это ничем хорошим не закончится. Это однозначно. В этом направлении, я думаю, у нас есть все возможности сделать так, чтобы они пожалели», — сказал военный эксперт.
Международное морское право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, защищает принцип свободы судоходства.
Британии нужно переключиться на спорные Фолклендские острова.
Великобритании необходимо сместить внимание с российских танкеров на спорные Фолклендские острова, которыми скоро может заинтересоваться президент США Дональд Трамп, сообщил Дандыкин.
«Пусть британцы лучше беспокоятся насчет Фолклендских островов, из-за которых Великобритания конфликтовала с Аргентиной. Американцы могут в этом вопросе аргентинцев поддержать. Трамп руководствуется какими-то своими принципами в территориальных вопросах», — отметил Дандыкин.
Дандыкин напомнил, что настроение президента США Дональда Трампа меняется очень быстро. Сейчас он заинтересован в присоединении Гренландии к США, чем активно занимается. Однако не исключено, по мнению Дандыкина, что он может переключиться на другие территории.
Напомним, что Аргентина неоднократно пыталась вернуть архипелаг дипломатическим путем, а в 1982 году ситуация вылилась в вооружённый конфликт — Фолклендская война, которая закончилась победой британских сил.
Хронология захвата танкера.
Инцидент с захватом российского танкера «Маринера» при участии британских сил произошел в начале января.
7 января после двухнедельного преследования береговая охрана и ВС США перехватили танкер «Маринера», который шел под российским флагом.
Десант США высадился на борт судна в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от исландского побережья. Связь с судном была утеряна после высадки на него американских военных.
После этого в Министерстве иностранных дел России призвали США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера.
9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Трамп отреагировал на обращение российской стороны и принял решение об освобождении двух российских моряков с танкера «Маринер».
Позже стало известно, что танкер прибыл к берегам Шотландии.