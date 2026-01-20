Удар по пиратам: РФ подготовила жесткий ответ для Британии за танкеры

«Великобритания, однозначно, поступает неправильно. Если США еще имеют определенные ресурсы, то Великобритания, когда пускается во все тяжкие… У нас есть возможности, чтобы воспрепятствовать этому. Как это будет происходить — увидим. Во всяком случае, для Великобритании это ничем хорошим не закончится. Это однозначно. В этом направлении, я думаю, у нас есть все возможности сделать так, чтобы они пожалели», — сказал военный эксперт.