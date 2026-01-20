Снова в роскоши: юрист сказал, чем рискует Аглая Тарасова на условном сроке

«У Тарасовой нет ограничений по походам к косметологу. Исполнение наказания контролируют органы внутренних дел и ФСИН. Ей нужно отмечаться периодически по месту ее жительства или регистрации, показать, что она не уехала и не скрывается. Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких “заграничных вояжей” в данном случае быть не может», — пояснил Соловьев.