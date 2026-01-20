Снова в роскоши: юрист сказал, чем рискует Аглая Тарасова на условном сроке

Актриса Аглая Тарасова впервые после вынесенного ей приговора в ноябре 2025 года за контрабанду наркотиков вышла на связь с подписчиками и рассказала, чем занимается во время отбывания условного срока.
По словам Тарасовой, она посетила стоматолога, который провел осмотр и гигиену полости рта, и косметолога. После процедур она решила заняться кожей и выбрала формат без инъекций.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с aif.ru раскрыл, могут ли Тарасову отправить за решетку после совершенных манипуляций у врачей и какие еще ограничения актрисе необходимо соблюдать.
О зарубежных вояжах Тарасовой пришлось забыть.
Юрист объяснил, что Тарасова может ходить к врачам, не опасаясь уголовного преследования за это.
«У Тарасовой нет ограничений по походам к косметологу. Исполнение наказания контролируют органы внутренних дел и ФСИН. Ей нужно отмечаться периодически по месту ее жительства или регистрации, показать, что она не уехала и не скрывается. Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких “заграничных вояжей” в данном случае быть не может», — пояснил Соловьев.
За что Тарасову могут отправить в тюрьму.
Соловьев отметил, что в некоторых случаях условный срок для актрисы может превратиться в реальный.
«Условный срок может превратиться в реальный в случае совершения административных или уголовных преступлений. Если ее снова где-то заметят за потреблением каких-то веществ или иным правонарушением, связанным с наркотиками, то ей сразу дадут реальный срок. Иные правонарушения тоже могут считаться основанием. Я бы советовал даже аккуратно ездить», — подчеркнул юрист.
Но систематическое нарушение административного законодательства может повлечь изменение условного срока на реальный, пояснил он.
«Ей не запрещено ходить к косметологу. Она даже может по территории РФ перемещаться, но отмечаться в подразделении. Если она пропустит визит без уважительной причины, то это тоже может быть основанием для тюремного срока», — подчеркнул Соловьев.
За что осудили Аглаю Тарасову.
Аглаю Тарасову задержали 28 августа 2025 года в московском аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Израиля. В ходе досмотра в багаже актрисы обнаружили вейп, внутри которого находилось от 0,38 до 0,4 г масла каннабиса. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).
Гособвинение запрашивало для Тарасовой 3,5 года условно. В своем последнем слове Тарасова назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью», заявила, что сотрудничала со следствием и глубоко сожалеет о произошедшем.
Актриса просила суд дать ей шанс исправить ошибку. В итоге Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
В фильмографии Тарасовой насчитывается более пятидесяти киноработ. В числе самых успешных ее проектов: сериалы «Интерны», «Беспринципные» и «Конец света», картины «Лед», «Лед 2», «Лед 3», «Холоп 2», «Воздух» и «Казнь».