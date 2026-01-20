На Южном Урале в учреждениях ГУФСИН России отметили Крещение Господне

В учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области отметили Крещение Господне. Проведенные мероприятия направлены на формирование уважения к традициям и создают условия для нравственного самосовершенствования.
В исправительных учреждениях Челябинской области прошли праздничные мероприятия, посвященные одному из главных православных праздников — Богоявлению. Торжества, организованные в рамках духовно-нравственного воспитания осужденных, включали богослужения, освящение воды и традиционные купели.
В храмах и молельных комнатах, расположенных на территориях колоний и следственных изоляторов, были отслужены Божественные литургии и проведены духовно-нравственные беседы, направленные на осмысление традиционных христианских ценностей. Во многих учреждениях были оборудованы купели для совершения традиционного обряда.
Так, в исправительной колонии № 11 г. Копейска торжественное Богослужение в храме в честь преподобных Оптинских старцев и чин Великого освящения воды совершил помощник начальника ГУФСИН области по работе с верующими Евгений Кулаков.
Более 50 человек из числа осужденных, многие из которых являются членами православной общины ИК-11, выразили желание окунуться в специально оборудованную купель, следуя многовековой традиции.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей епархиального литературного конкурса. Вручение дипломов и памятных книг стало важным моментом поощрения созидательного творчества и интеллектуального развития лиц, отбывающих наказание.
К празднованию одного из главных православных праздников — Крещения Господня присоединились и осужденные к принудительным работам. Отбывающие наказание в ИЦ-1 посетили храм в честь Всех Святых в Челябинске, где приняли участие в торжественном Богослужении и совершили омовение в специально оборудованной Иордани.