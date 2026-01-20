На Южном Урале в учреждениях ГУФСИН России отметили Крещение Господне

К празднованию одного из главных православных праздников — Крещения Господня присоединились и осужденные к принудительным работам. Отбывающие наказание в ИЦ-1 посетили храм в честь Всех Святых в Челябинске, где приняли участие в торжественном Богослужении и совершили омовение в специально оборудованной Иордани.