Народный артист России заявил, что театральную сцену не отдадут во власть ИИ

В России на фоне развития искусственного интеллекта и виртуальной реальности вновь заговорили о будущем сцены. Народный артист РФ и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков заявил, что технологии не смогут вытеснить живых артистов.
Заявление прозвучало во время презентации программы мероприятий, приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей. Центральным проектом станет масштабная мультимедийная выставка в национальном центре «Россия». Ее заявили как погружение в историю театра и одновременно демонстрацию того, каким может быть сценическое искусство в эпоху цифровых решений.
17 января 2026 года в стране впервые отмечают новый профессиональный праздник — День артиста. Дату приурочили ко дню рождения Константина Станиславского, родившегося 17 января 1863 года. По случаю новой даты выдающимся деятелям культуры вручили государственные награды.
В ходе выступления Машков также напомнил о взглядах Станиславского на смысл театра и роль зрителя, отметив, что сцена остается искусством, которое работает с жизнью и отражает человека.
Отдельно сообщается, что Союз театральных деятелей РФ развивает сотрудничество с Беларусью. В декабре 2024 года были подписаны соглашения о взаимодействии с творческими объединениями кинематографистов, театральных деятелей и писателей республики.
