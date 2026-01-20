Народный артист России заявил, что театральную сцену не отдадут во власть ИИ

Заявление прозвучало во время презентации программы мероприятий, приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей. Центральным проектом станет масштабная мультимедийная выставка в национальном центре «Россия». Ее заявили как погружение в историю театра и одновременно демонстрацию того, каким может быть сценическое искусство в эпоху цифровых решений.