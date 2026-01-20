МЧС предупредило москвичей о плохой погоде в ближайшее время

В Москве сегодня ожидается гололед и туман.
В Московской области 20 января местами ожидается туман с видимостью 100−500 метров. Также жителей столицы ожидают гололед и изморозь, сообщили в обласьтном отделении МЧС.
«В ближайший час с сохранением до 10 часов утра 20 января местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100−500 метров, гололед, изморозь», — заявили в министерстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале.
Главное управление МЧС по области призывает жителей и гостей региона проявлять повышенную осторожность, соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. В случае необходимости рекомендуется обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.
Январь 2026 года в Москве, согласно предварительным оценкам, может войти в число 10 наиболее холодных за нынешнее столетие. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Он отметил, что с четверга, 22 января, в столичном регионе ожидается очередное усиление морозов: дневные температуры не превысят минус 6−8 градусов. С пятницы прогнозируется более существенное похолодание — в ночные часы температура будет около минус 15 градусов, днем — минус 10−12 градусов. В ночь на субботу столбики термометров, по прогнозу, могут опуститься до минус 16−18 градусов.