МЧС предупредило москвичей о плохой погоде в ближайшее время

Январь 2026 года в Москве, согласно предварительным оценкам, может войти в число 10 наиболее холодных за нынешнее столетие. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Он отметил, что с четверга, 22 января, в столичном регионе ожидается очередное усиление морозов: дневные температуры не превысят минус 6−8 градусов. С пятницы прогнозируется более существенное похолодание — в ночные часы температура будет около минус 15 градусов, днем — минус 10−12 градусов. В ночь на субботу столбики термометров, по прогнозу, могут опуститься до минус 16−18 градусов.