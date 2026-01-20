Врач дала несколько советов, как подготовиться к сильным магнитным бурям

Ученые предупредили, что на Земле 20 января ожидаются очень сильные магнитные бури, ожидаемая геомагнитная активность может достигать уровней G3-G4. Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru сказала, как можно подготовиться к магнитным бурям, чтобы пережить их без последствий для здоровья.
«Не нужно заниматься какими-то трудными делами. Желательно провести день в спокойном режиме, без стрессов. Если предстоит какое-то сложное дело, то лучше по возможности его перенести. В эти дни лучше не начинать генеральных уборок, сложных ремонтных работ и так далее. Дайте себе отдых», — сказала врач.
При этом Чернышова подчеркнула, что лежать весь день на кровати — плохая идея.
«Лучше выйти на улицу и либо просто пройтись, либо дать небольшую физическую нагрузку. Желательно воздержаться в эти дни от алкоголя и минимизировать или и вовсе исключить курение и жирную пищу. Перегружать пищеварительную систему не нужно. Отдайте предпочтение блюдам из рыбы, мяса птицы, с овощами и зеленью», — отметила собеседница aif.ru.
Также врач посоветовала пить больше воды.