Врач дала несколько советов, как подготовиться к сильным магнитным бурям

«Не нужно заниматься какими-то трудными делами. Желательно провести день в спокойном режиме, без стрессов. Если предстоит какое-то сложное дело, то лучше по возможности его перенести. В эти дни лучше не начинать генеральных уборок, сложных ремонтных работ и так далее. Дайте себе отдых», — сказала врач.