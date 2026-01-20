ВС РФ впервые ударили по Украине баллистической ракетой «Искандер-И»

Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые нанесли удар по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И». Об этом во вторник, 20 января, сообщили в одном из местных изданий.
— Цель долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до 1000 километров, — цитирует сообщение Lenta.ru.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
12 января в Минобороны РФ рассказали, что удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Генерал-майор Владимир Попов также объяснил, почему ВС РФ выбрали для удара именно Львовскую область. По его словам, Львов давно превратился в важный административно-командный центр ВСУ.
9 января ведомство подтвердило удар «Орешником» по Украине. В результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми ВСУ атаковали резиденцию президента России.
Кроме того, недавно российские войска нанесли удары по предприятиям по сборке беспилотников, а также по объектам энергетики и транспорта, работавшим в интересах ВСУ.